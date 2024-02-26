Эрекция Джо Байдена возмутила сына Дональда Трампа

Фото: kremlin
Высказывание президента США Джо Байдена о сексе вызвало возмущение у Дональда Трампа-младшего, сына бывшего президента США Дональда Трампа.
В ответ на замечание Байдена о том, что ключ к долгому браку — это качественный секс, сын Трампа в социальной сети X (бывший Twitter) написал: «Даже самая мощная виагра не поможет Джо Байдену достичь эрекции (он с трудом даже ходит, не говоря уже о другом)».
По его мнению, сторонники президента США используют подобные цитаты, чтобы показать, что Байден готов к еще одному сроку.
81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп планируют участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В случае победы любого из них, США получат старейшего президента в своей истории. До сих пор этот рекорд принадлежал Рональду Рейгану, избранному на второй срок в 73 года.
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По его мнению, сторонники президента США используют подобные цитаты, чтобы показать, что Байден готов к еще одному сроку.
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Артем Кузьмин