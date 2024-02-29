Дональд Трамп назвал Байдена неполноценным

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Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о комплексе неполноценности нынешнего американского лидера Джо Байдена на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Их [Демократической партии] кандидат – психически и физически неполноценный человек», – отметил Трамп, назвав своего оппонента худшим президентом за историю США.
Ранее Джозеф Байден заявлял, что он «не подарок», но превосходит Трампа, который, по его мнению, поддерживает политическое насилие.
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Александр Климов