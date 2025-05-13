Психолог назвала упражнение, которое поможет почувствовать самого себя

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В бесконечной гонке за достижением результата важно не забывать об отдыхе, иначе, по словам специалистов, это может привести к серьезным нарушениям в организме.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, каким должен быть качественный отдых.
Также, по словам психолога, нужно в жизнь вводить мини-вещи, которые позволят не чувствовать себя в дне сурка.
Дарья Сальникова рассказала, что нужно быть чувствительнее к себе самому — например, утром стоит уделить себе несколько минут — ощутить, какие звуки слышат ваши уши, какие запахи летают в воздухе, какие первые мысли приходят в голову.
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«Под словом "отдыхать" мы имеем в виду не только выезд на море, в отель, но и мини-отдых. Это, прежде всего, смена вида деятельности. Нужно чередовать физические и умственные нагрузки, менять вещи на своем рабочем столе, маршруты в поездках, привычки. Это будет обновлять ваше сознание», — сказала эксперт.
Также, по словам психолога, нужно в жизнь вводить мини-вещи, которые позволят не чувствовать себя в дне сурка.
«Многие взрослые люди совершенно не знают, как они себя ощущают. Очень многие забыли себя без болей в мышцах, без мыслей», — отметила она.
Дарья Сальникова рассказала, что нужно быть чувствительнее к себе самому — например, утром стоит уделить себе несколько минут — ощутить, какие звуки слышат ваши уши, какие запахи летают в воздухе, какие первые мысли приходят в голову.
«Такое упражнение помогает прислушаться к своим ощущениям, к своему организму», — посоветовала специалист.
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Анастасия Панченко