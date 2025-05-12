Психолог назвала симптомы хронической усталости

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12 мая в мире отмечается День осведомленности о синдроме хронической усталости.
Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что хроническая усталость — это медицинский диагноз — стойкое хроническое нарушение иммунной системы, сердечно-сосудистой системы, гормональной системы, которое ведет к хронической усталости.
По словам психолога, серьезный признак хронической усталости — бессонница или постоянная сонливость.
Она добавила, что если чувствуется упадок сил, хотя отдых был совсем недавно, то стоит обратить на это внимание.
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«Из-за стрессов, перенапряжений, нестабильной работы нервной системы у нас появляются хронические заболевания, которые подтверждают, что хроническая усталость — медицинский диагноз», — сказала она.
По словам психолога, серьезный признак хронической усталости — бессонница или постоянная сонливость.
«Когда, например, вы спите 3−4 дня подряд по 12 часов и все равно не можете выспаться. Либо наоборот: не можете около 2−3 недель уснуть. Хроническая усталость — это недовольство, упадок сил. Причем важно всегда сравнивать себя в прошлом и с настоящим (в этом состоянии)», — объяснила Сальникова.
Она добавила, что если чувствуется упадок сил, хотя отдых был совсем недавно, то стоит обратить на это внимание.
«Как любая болезнь, хроническая усталость требует времени для вылечивания. И очень важно отнестись к этому серьезно, то есть принять, что вы, действительно, болеете», — пояснила Сальникова.
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Анастасия Панченко