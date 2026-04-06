«Кровавая» луна озарила небо над Турцией
Редкое астрономическое явление наблюдают жители юго‑запада Турции. Небо над ними озарила алая луна, которую в народе называют «кровавой».
Как сообщает местное издание Habertürk, явление было доступно для наблюдения в нескольких провинциях при условии ясной погоды. Эксперты поясняют, что эффект «кровавой» Луны возникает во время лунного затмения: солнечный свет, проходя через атмосферу Земли, преломляется и рассеивается, а до спутника доходят преимущественно лучи красного спектра.
У этого природного феномена есть и мифологическая традиция. В разных культурах «кровавая» Луна порождала тревожные толкования. Например, народы майя и древние скандинавы связывали красный цвет земного спутника с предвестием конца света. Аналогичным образом явление толковали христиане из Средневековья.
