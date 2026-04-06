Два человека погибли при пожаре в Хабаровске
Пожар в пятиэтажном жилом доме в Хабаровске унес жизнь одного человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Вызов в пожарную охрану поступил в ночь на 6 апреля около 04:00 по местному времени (21:00 МСК 5 апреля). Быстрое распространение дыма серьезно усложнило эвакуацию жильцов.
Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось спасти 28 человек, в том числе троих детей. Еще 20 жителей смогли покинуть здание самостоятельно.
Бригады скорой помощи доставили в больницу пять человек, включая двоих детей, для обследования и госпитализации. На месте происшествия спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни. В причинах и обстоятельствах пожара разбираются следователи.
