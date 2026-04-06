Жители Германии нашли «радиоактивный» сюрприз на пасхальной вечеринке
В юго‑западной Германии на традиционном поиске пасхальных яиц участники обнаружили флакон с надписью «Полоний‑210». Об этом сообщает журнал Stern.
Несмотря на то, что замеры вблизи находки не выявили отклонений, эксперты не спешат исключать вероятность присутствия настоящего радиоактивного вещества. По их словам, на подлинность содержимого могут указывать несколько факторов: характерная маркировка, заводская печать и масса самой емкости.
Для операции по безопасному извлечению флакона привлекли 138 специалистов и 41 единицу техники, в том числе подразделения радиационной защиты и аварийного реагирования. После изъятия емкости оцепление с территории сняли, а найденное вещество направили на детальное исследование.
Напомним, что полоний‑210 является высокорадиоактивным изотопом с периодом полураспада 138 дней. Вещество чрезвычайно токсично: даже в малых дозах оно способно вызвать острую лучевую болезнь.
