Кровососущие мошки атакуют россиян во многих регионах страны
В большинстве регионов России активизировались мошки, которые болезненно кусают людей во время прогулок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Жительница Подмосковья за две недели пережила два укуса: первый вызвал сильный отёк, второй — пульсирующую боль в спине, из-за которой она не могла спать. В Ростове-на-Дону мошка укусила четырёхлетнюю девочку в руку: через пару часов место покраснело, а температура поднялась до 39 градусов.
По словам врачей, самые опасные укусы приходятся на губы, нос, глаза и внутреннюю поверхность бедра — там отёк развивается быстрее всего. При этом насекомое не прокалывает кожу, а выгрызает участок тканей и впрыскивает слюну с веществами, которые сначала обезболивают, а затем мешают свёртыванию крови.
Как отмечает Общественная Служба Новостей, после этого появляются отёк, жжение и зуд. Они могут держаться до недели. Тяжелее всего укусы переносят дети, аллергики и люди с чувствительной кожей. При высокой температуре, быстром отёке, затруднённом дыхании или ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться к врачу.
Читайте также: