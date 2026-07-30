Кровососущие мошки атакуют россиян во многих регионах страны

30 июля 2026, 11:03

Медики зафиксировали рост обращений россиян после укусов мошек

Фото: Istock/3DFOX

В большинстве регионов России активизировались мошки, которые болезненно кусают людей во время прогулок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.