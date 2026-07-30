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В Москве четырёхлетний мальчик проглотил декоративный камень и попал в больницу

Московские врачи извлекли декоративный камень из желудка четырёхлетнего ребёнка
Фото: Istock/faustasyan

Московские врачи спасли четырёхлетнего мальчика, который проглотил декоративный камень. Информация об этом случае появилась в Telegram-канале «Московская медицина».



Инцидент произошёл во время настольной игры — ребёнок случайно проглотил деталь из игрового набора. Скорая помощь доставила его в больницу, а рентгеновское исследование выявило в желудке инородное тело размером около двух сантиметров.

Медики провели эндоскопическую операцию без разрезов: они ввели инструмент через рот, нашли камень и извлекли его. Вмешательство завершилось благополучно. Врачи отмечают, что жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает, его уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось об инциденте в Приморье. Там девочка перепутала средство для чистки плит с газировкой и едва не погибла.

Ольга Щелокова

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