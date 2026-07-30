В предстоящие выходные в Москву вернётся жара

30 июля 2026, 10:31

Жара до +31 градуса придёт в Москву в первые выходные августа

Фото: iStock/SUNG YOON JO

Холодная погода в Московском регионе скоро отступит, а в начале августа температура вновь поднимется до летних значений. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в выходные воздух в столице может прогреться до +31 °C.