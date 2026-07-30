В предстоящие выходные в Москву вернётся жара
Холодная погода в Московском регионе скоро отступит, а в начале августа температура вновь поднимется до летних значений. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в выходные воздух в столице может прогреться до +31 °C.
В пятницу, 31 июля, термометры в Москве покажут +24…+26 °C. Осадки маловероятны, северо-западный ветер достигнет 6–11 м/с. Ночью ожидается +15…+17 °C.
В беседе с RT он отметил, что в субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, в регион вернётся жара. Днём температура составит от +26 до +31 °C. По ночам прогнозируют +13…+15 °C, хотя в центральных районах Москвы воздух может сохранять тепло до +20 °C.
Суббота пройдёт без дождей при переменной облачности. Во второй половине воскресенья местами возможны кратковременные осадки. Атмосферное давление останется вблизи нормы и будет постепенно расти: с 744 мм ртутного столба в четверг до 750 мм к воскресенью.
При дневной температуре +26…+31 °C лучше выбрать лёгкую свободную одежду из хлопка или льна: футболку, майку или рубашку, шорты, юбку либо тонкие брюки. Обувь стоит взять удобную и дышащую — сандалии, кеды или лёгкие кроссовки. Если планируете долго находиться на улице, пригодятся кепка, панама или шляпа, солнцезащитные очки и крем с SPF 30–50. Утром и вечером, когда температура может опускаться до +13…+17 °C, будет полезна тонкая ветровка, худи или кардиган. В воскресенье возможен кратковременный дождь, поэтому лучше положить с собой компактный зонт или лёгкий дождевик.
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