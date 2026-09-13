Кровоточили десны, тело покрывалось гематомами: москвичке поставили редкий диагноз

13 сентября 2026, 11:10

У 24-летней москвички внезапно начали расти синяки и гематомы

Фото: Istock / PORNCHAI SODA

Всё началось с двух небольших странных точек на руках у 24-летней Юлии. Уже к вечеру они стали появляться по всему телу одна за другой. Сначала девушка и её мама не придали этому особого значения — решили, что могли лопнуть мелкие сосуды. Об этом сообщает SHOT.