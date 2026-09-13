Кровоточили десны, тело покрывалось гематомами: москвичке поставили редкий диагноз
Всё началось с двух небольших странных точек на руках у 24-летней Юлии. Уже к вечеру они стали появляться по всему телу одна за другой. Сначала девушка и её мама не придали этому особого значения — решили, что могли лопнуть мелкие сосуды. Об этом сообщает SHOT.
Однако ночью ситуация резко изменилась: у Юлии началось кровотечение из дёсен. Наутро гематом стало ещё больше, причем они продолжали увеличиваться без каких-либо ударов или других травм.
Испугавшись происходящего, москвичка вызвала скорую. Предварительно медики заподозрили у девушки серьезное заболевание крови и госпитализировали её в гематологическое отделение.
Позже предполагаемую онкологию врачи не подтвердили. Вместо этого специалисты обнаружили у Юлии редкое аутоиммунное заболевание — болезнь Верльгофа, или иммунную тромбоцитопеническую пурпуру. При этой патологии иммунная система начинает разрушать тромбоциты, из-за чего их уровень в крови резко снижается, а риск кровотечений и появления гематом возрастает.
Точную причину развития заболевания медикам установить не удалось. Сама Юлия предполагает, что спровоцировать проблемы мог сильный стресс на работе. Теперь девушке предстоит наблюдение у специалистов и лечение. История Юлии началась с безобидных на первый взгляд точек на коже, однако за короткое время они превратились в симптом редкого заболевания.
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