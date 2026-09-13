Мошенники начали маскироваться под сотрудников Росфинмониторинга
Аферисты, прикрываясь именем Росфинмониторинга, запугивают граждан проверками операций в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».
Мошенники звонят людям и выдают себя за инспекторов Федеральной службы по финансовому мониторингу либо сотрудников службы безопасности платёжной системы «Мир». Они утверждают, что недавний перевод жертвы через СБП или по QR‑коду система пометила как «сомнительный».
Далее злоумышленники пугают человека блокировкой счёта и настаивают на том, чтобы он подтвердил легальность отправленных средств. Для «прохождения проверки» они требуют перевести некую «страховую сумму» на так называемый «специальный верификационный счёт».
В «Мошеловке» напомнили гражданам, что ни Росфинмониторинг, ни НСПК не обзванивают физических лиц с проверками и тем более не запрашивают переводы на какие‑либо «проверочные» счета. При любых сомнениях относительно статуса операций эксперты советуют обратиться в свой банк по официальному номеру на обратной стороне карты.
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