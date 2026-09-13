Мошенники начали маскироваться под сотрудников Росфинмониторинга

13 сентября 2026, 04:50

РИА Новости: мошенники запугивают россиян проверками в системе СБП

Фото: iStock/Diy13

Аферисты, прикрываясь именем Росфинмониторинга, запугивают граждан проверками операций в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».