Российский учёный допустил межпланетные путешествия с помощью особого двигателя
Плазменные двигатели способны значительно расширить возможности исследования Солнечной системы. Об этом 13 сентября сообщил Евгений Степин, директор Центра космических исследований и технологий «Космоцентр» НИЯУ МИФИ и старший научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.
В интервью изданию «Известия» учёный подчеркнул преимущества таких двигателей. За счёт высокого удельного импульса и продолжительного ресурса работы они существенно превосходят химические аналоги. Плазменные установки позволяют достигать гораздо больших скоростей, что даёт возможность заметно сократить длительность перелётов к различным космическим объектам, будь то планета или астероид.
По словам Степина, применение этой технологии откроет путь к освоению Луны, Марса и Венеры, а в перспективе позволит изучать спутники Юпитера и объекты пояса астероидов. При этом специалист отметил, что для реализации подобных миссий предстоит преодолеть ряд технических сложностей — в частности, разработать надёжную защиту от радиации и эффективную систему жизнеобеспечения экипажа.
Кроме того, необходимо дать плазменному двигателю достаточное количество электроэнергии. В качестве потенциального источника питания рассматриваются компактные ядерные установки.
В настоящее время в России ведётся разработка сразу нескольких образцов плазменных двигателей. После завершения проектных работ их планируют испытать в реальных условиях эксплуатации.
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