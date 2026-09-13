Российский учёный допустил межпланетные путешествия с помощью особого двигателя

13 сентября 2026, 06:35

Учёный Степин рассказал о полётах в космосе на плазменных двигателях

Фото: iStock/dima_zel

Плазменные двигатели способны значительно расширить возможности исследования Солнечной системы. Об этом 13 сентября сообщил Евгений Степин, директор Центра космических исследований и технологий «Космоцентр» НИЯУ МИФИ и старший научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.