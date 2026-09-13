«Мы все умрем!»: борт с россиянами попал в жесткую турбулентность
Самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул — Тунис, попал в сильный шторм во время захода на посадку. По данным SHOT, на борту находились российские пассажиры.
Как рассказали россиянки, пережившие этот полет, во время снижения Airbus A321 сильно трясло. За иллюминаторами из-за непогоды практически ничего не было видно — пассажиры не могли разглядеть даже землю. В какой-то момент, по их словам, борт резко качнуло, из-за чего в салоне началась паника.
Испуганные пассажиры начали кричать: «Мы все умрем!» Пилоты дважды пытались посадить самолет в аэропорту Туниса, однако из-за сложных погодных условий завершить посадку не удалось. На третьем заходе экипаж принял решение не рисковать и отправился на запасной аэродром в Энфиду.
Там Airbus A321 в итоге благополучно приземлился. Несмотря на пережитый страх и несколько неудачных попыток посадки, серьезных последствий для пассажиров не произошло.
По словам очевидцев, именно сильная непогода превратила обычный перелет в настоящий кошмар — несколько попыток приземлиться и резкая болтанка заставили пассажиров всерьез опасаться за свою жизнь.
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