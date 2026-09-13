«Мы все умрем!»: борт с россиянами попал в жесткую турбулентность

13 сентября 2026, 10:43

Самолет с россиянами дважды не смог сесть в Тунисе из-за сильного шторма

Фото: Istock / murat4art

Самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул — Тунис, попал в сильный шторм во время захода на посадку. По данным SHOT, на борту находились российские пассажиры.