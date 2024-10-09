«Кругляк гоним за рубеж»: Путин раскритиковал экспорт древесины из России

Фото: сайт Кремля
Россия обладает огромными лесными ресурсами, поэтому привычная практика экспорта древесины в сыром виде и импорта готовой продукции выглядит ненормально. Замечание президента России Владимира Путина прозвучало 9 октября, во время открытия по видеосвязи целлюлозно-картонного завода в Иркутской области.
Путин отметил, что Россия располагает одной из крупнейших лесосек в мире. Глава государства отметил, что, несмотря на огромные запасы леса, страна закупает высококачественную бумагу и другие изделия за границей и «ситуация меняется к лучшему не так быстро».
Глава государства отметил, что открытие новых производств, особенно в целлюлозно-бумажной отрасли, представляет важный шаг для региона. Путин заверил, что власти будут поддерживать такие предприятия и стремиться к развитию внутреннего производства.
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«Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию», — подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что открытие новых производств, особенно в целлюлозно-бумажной отрасли, представляет важный шаг для региона. Путин заверил, что власти будут поддерживать такие предприятия и стремиться к развитию внутреннего производства.
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Лия Мурадьян