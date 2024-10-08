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Путин открыл заседание Совета глав стран СНГ в Кремле

В Кремле идет заседание Совета глав стран СНГ под председательством Путина
08 октября 2024, 16:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин открыл в Кремле заседание Совета глав государств Содружества. Мероприятие проходит в узком составе с участием лидеров стран СНГ под председательством России.
«Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры», — цитирует президента России сайт Кремля.

Владимир Путин отметил, что концепция российского председательства в 2024 году нацелена на укрепление сотрудничества по всем мерам.



Встреча участников Содружества Независимых Государств проходит в Большом Кремлевском дворце. В ней также принимают участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Молдавские силовики задержали и передали Киеву российского политолога Чистилина
08 октября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/alexis84

Спецслужбы Молдавии задержали и передали Службе безопасности Украины (СБУ) учёного-экономиста и политолога Дмитрия Чистилина. У него есть как российское, так и украинское гражданство.
Об этом ТАСС сообщил друг и коллега задержанного Игорь Калдаре. По его словам, это произошло после того, как они вместе с Чистилиным подготовили и провели международную конференцию в Бухаресте. Ее основным организатором стал Международный институт развития и самоорганизации Саймона Кузнеца с Украины, который возглавляет Чистилин.

«Завтра я проведу пресс-конференцию, на которой покажу украинский и российский паспорта моего друга Дмитрия Чистилина. Его задержали в Кишинёве и передали властям Украины», — сказал Калдаре.

По его словам, из столицы Румынии политолог вылетел в Москву, чтобы навестить больного сына. Затем он вернулся в Кишинёв, чтобы готовить следующую конференцию в Сербии, которая должна была быть посвящена проблемам православия. Однако в Молдавии его задержали сотрудники Службы безопасности страны, после чего передали украинским спецслужбам.

В СБУ заявляют, что их ведомство совместно с силовыми структурами Молдавии провело специальную операцию по задержанию Чистилина, когда он, по словам украинцев, намеревался «вернуться в Россию через третьи страны». Сейчас учёный содержится под стражей, ему предъявлено обвинение в государственной измене. Российскому политологу может грозить пожизненное заклчение с конфискацией имущества.

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«Какой позор!»: во Франции раскритиковали решение о передаче истребителей Украине
Филиппо назвал разжиганием войны передачу Киеву истребителей Mirage 2000
08 октября 2024, 15:50

Фото: iStock/Mike-Hon

Поставка Украине истребителей Mirage 2000 грозит эскалацией конфликта. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он возмутился перспективой отправки вооружения для ВСУ, назвав в числе последствий такого шага разжигание войны, коррупцию, уничтожении французской армии и разрушение самой страны. После он заявил, что это позор.

Также Филиппо призвал властей Франции прекратить накачивать Украины денежными средствами и вооружением, а сделать выбор в пользу проведения мирных переговоров.

Глава Минобороны Франции во вторник заявил, что ВСУ получат эти истребители в первом квартале 2025 года.

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#истребитель
#всу
#минобороны
#вооружения
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Лукашенко: О нападении на Белоруссию в Киеве «вякают» те, кто не принимает решений
Лукашенко заявил, что попытка вторжения в Белоруссию приведёт Киев к краху
08 октября 2024, 15:39

Фото: сайт Кремля

На Украине те горячие головы, которые «вякают» о возможности вторжения в Белоруссию, ни за что не отвечают и не принимают никаких решений. Такие действия будут не просто головной болью, а просто приведут киевские власти к полному краху в военном отношении.
Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеграм-каналу «Зарубин». Так он ответил на вопрос корреспондента о раздающихся на Украине голосах о необходимости «захода» в соседнюю страну.

«Пусть попробуют! Мы их ждём», — усмехнулся Лукашенко.

Переходя на деловой тон, белорусский президент отметил, что такие призывы остаются просто «вяканьем», а никто из важных людей и политиков на Украине всерьёз не рассматривает возможность нападения на Белоруссию.

«Даже Зеленский», — подчеркнул глава Союзного государства.

Лукашенко подчеркнул, что он сам и страна, которой он служит и которой управляет, абсолютно спокойны на этот счёт. В том числе и потому, что Белоруссия поддерживает определённые, пусть и незначительные, контакты с Киевом в плане, например, обмена военнопленными с Россией либо по гуманитарной линии.

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#счёт
#александр лукашенко
#зеленский
#украина
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Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве наколол дрова
08 октября 2024, 15:09

Фото: сайт Кремля

Перед саммитом СНГ в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко занимался колкой дров. Об этом проинформировал Telegram-канал «‎Пул первого», который приближен к пресс-службе главы белорусского государства.
«Разминка Первого перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям силовых структур применять оружие против несанкционированных БПЛА.

Напомним, что 7 октября, в день своего рождения, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами стран СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что 8 октября состоится Совет глав государств СНГ.

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Основной темой переговоров были вопросы нормализации отношений между Ереваном и Баку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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#владимир путин
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#александр лукашенко
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В Букингемском дворце ждут смерти Карла III и готовят на воцарение принца Уильяма
Daily Beast: придворные ждут смерти короля Карла III и смены власти
08 октября 2024, 15:09

Фото: Букингемский дворец

Придворные готовятся к скорой смерти британского короля Карла III и к смене власти. Болезнь монарха прогрессирует. Об этом сообщает 8 октября издания The Daily Beast.
В феврале у правящего короля Великобритании и Северной Ирландии обнаружили рак, а в октябре Карл III приостановил лечение. Сейчас шансов на выздоровление мало, пишут СМИ со ссылкой на источники при дворе.

Члены королевской семьи готовятся к похоронам монарха. На воцарение готовят старшего сына Карл III, наследного принца Уэльского Уильяма, который после смерти отца станет Вильгельмом V. По данным британской прессы, Уильям начал готовиться к переезду в Букингемский дворец сразу после объявления о болезни правящего короля.

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Лавров обсудил с главой МИД Армении Мирзояном субкультуру квадроберов
08 октября 2024, 14:50

Фото: РИА Новости

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили субкультуру квадроберов во время ожидания начала переговоров лидеров двух государств в Кремле.
Российский политик поинтересовался, если в Армении квадроберы. Мирзоян отметил, что знает о таком новом молодёжном движении, но не уточнил про наличие его представителей в республике.

Также посол Армении в России Гурген Арсенян сообщил, что в Европе сейчас квадроберы начали определять себя как отдельный гендер.

Напомним, что квадроберами называют представителей новой молодёжной субкультуры. Они отличаются тем, что передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных.

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#сергей лавров
#россия
#армения
#политика
#мид
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Путин встретился в Кремле с премьер-министром Армении Пашиняном
08 октября 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Основной темой переговоров были вопросы нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Российский лидер отметил, что перед началом официальных переговоров у них с главой армянского правительства состоялся разговор с глазу на глаз. По словам Путина, они с Пашиняном, которого глава российского государства назвал по имени-отчеству, Николом Воваевичем, обсуждали насущные вопросы современной повестки. Подробности журналистам по понятным причинам оглашены не были.

Перед переговорами с премьер-министром Армении Путин встречался также со своим коллегой из Азербайджана Ильханом Алиевым. Главной темой переговоров также были армяно-азербайджанские отношения и роль в их нормализации России.

Пашинян на встрече с президентом РФ с удовольствием констатировал, что в последние месяцы между Россией и Арменией наметился конструктивный политический диалог. Москва же, как ещё накануне отмечал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, как и ранее, играет активную и позитивную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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#армения
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В ФРГ заявили о готовности Шольца к беседе с Путиным
08 октября 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц готов переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам источник в правительстве ФРГ.
«Для него (Шольца – ред.) это (разговор с Путиным – ред.) не является табу. Он все это подчиняет цели положить конец войне. Он этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить», — заявил источник издания в кабмине ФРГ.

При этом отмечается, что немецкий канцлер будет готов к разговору с Путиным тогда, когда для этого настанет «правильный момент». Именно тогда будет необходимо направить «ясный сигнал».

1 октября стало известно о намерении Шольца провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с Путиным. В начале прошлого месяца представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщал, что политик поговорит с российским лидером «если сочтет момент подходящим». Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.

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#шольц
#переговоры
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Британия ввела санкции против РХБЗ ВС РФ и их начальника Кириллова
08 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/SergeyChayko

Великобритания пополнила санкционный список, внеся в него войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России и начальника этих войск Игоря Кириллова. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Также в реестр вошли 27-й и 33-й Центральные научно-исследовательские испытательные институты Минобороны России.

В представленном кабмином документе указано, что постановлением предусматривается введение финансовых ограничений против лиц, якобы участвующих или якобы вовлечённых в запрещённую деятельность, связанную с химическим оружием.

Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что обвинения в отношении Москвы в применении химоружия безосновательны, а действия Вашингтона дискредитируют ОЗХО, подтвердившую уничтожение такого вида вооружения в России.

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#россия
#санкции
#оружие
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