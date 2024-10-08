Путин открыл заседание Совета глав стран СНГ в Кремле

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин открыл в Кремле заседание Совета глав государств Содружества. Мероприятие проходит в узком составе с участием лидеров стран СНГ под председательством России.
«Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнеры», — цитирует президента России сайт Кремля.
Владимир Путин отметил, что концепция российского председательства в 2024 году нацелена на укрепление сотрудничества по всем мерам.
Встреча участников Содружества Независимых Государств проходит в Большом Кремлевском дворце. В ней также принимают участие Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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Лия Мурадьян