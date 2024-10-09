«Костюмчик-то отечественный?»: Путин пошутил о костюме нижегородского губернатора

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в шутливой манере поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства костюм тот носит. Разговор состоялся 9 октября во время запуска новых промышленных объектов в регионах в формате видеоконференции.
«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — спросил Путин во время видеоконференции.
Губернатор ответил, что его костюм сшили из российской ткани, хотя бирки не оказалось.
«К сожалению, без бирки, но он действительно из отечественного материала», — уточнил Никитин.
Путин выразил удовлетворение выбором губернатора. Президент отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы с удовольствием надевать вещи, произведенные в России, и чтобы они были высокого качества.
Ранее Владимир Путин по видеосвязи дал стерт серийному производству автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.
Читайте также:
Путин дал старт серийному производству Lada Aura
Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного
Путин открыл заседание Совета глав стран СНГ в Кремле
Лия Мурадьян