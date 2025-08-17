«Кругом гэканье»: россиянка описала обстановку на болгарском курорте

17 августа 2025, 17:17

MK.RU: болгарский курорт Солнечный Берег заполонили украинцы

Фото: iStock/Abrada

За последний год в Болгарии стало намного больше украинцев. Об этом в беседе с MK.RU рассказала москвичка Ольга, отдыхающая на курорте Солнечный Берег.





По ее словам, там практически не осталось как россиян, так и самих болгар. В общественных местах преобладает украинская речь. Местные также недовольны тем, что их города превратились из болгарских в украинские.

«В этом году украинцев стало в разы больше, чем в прошлом. Заходишь в супермаркет — кругом гэканье, «шо», «сходим до сыра», «я балдею с этого десерта». Наших почти не слышно, как, впрочем, и болгар», — заявила собеседница издания.