В Крыму сапбордистов унесло в открытое море на полкилометра от берега

17 августа 2025, 13:42

В Крыму спасли двух сапбордистов, унесенных в открытое море

Фото: iStock/Dushlik

В Евпатории спасли сапбордистов, которых уносило в открытое море. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.





Трагедию предотвратили в запрещенном для купания месте. Двое мужчин катались на сапбордах, но не совладали с сильным течением. Любителей водных прогулок стало уносить в открытое море.



На помощь им отправились спасатели на моторной лодке. Пострадавших заметили в 500 метрах от берега. Их самих взяли на борт, а сапборд взяли на буксир. Оба обошлись без помощи медиков.

«С ними была проведена профилактическая беседа по вопросам поведения на водных объектах и при водных развлечениях», — передает ведомство.