В Крыму двое пьяных туристов утонули в море

17 августа 2025, 16:50

Фото: iStock/possum1961

Пьяные парень и девушка утонули во время купания в море на южном берегу Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.





Трагедия произошла 17 августа в ялтинской акватории. Молодые люди плавали в запрещенном для этого месте. Вскоре их тела нашли очевидцы и водолазы.



Высота волны в тот момент составляла полтора метра, также ночью был сильный тягун (поток воды, направленный под прямым углом от берега к морю). Известно, что парень приехал из Ставропольского края, а девушка из Краснодарского.

«С начала 2025 года на водных объектах Республики Крым произошло 24 происшествия, погибло 15 человек, спасено 21 человек», — отмечает ведомство.