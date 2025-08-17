В Крыму двое пьяных туристов утонули в море
Пьяные парень и девушка утонули во время купания в море на южном берегу Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.
Трагедия произошла 17 августа в ялтинской акватории. Молодые люди плавали в запрещенном для этого месте. Вскоре их тела нашли очевидцы и водолазы.
Высота волны в тот момент составляла полтора метра, также ночью был сильный тягун (поток воды, направленный под прямым углом от берега к морю). Известно, что парень приехал из Ставропольского края, а девушка из Краснодарского.
«С начала 2025 года на водных объектах Республики Крым произошло 24 происшествия, погибло 15 человек, спасено 21 человек», — отмечает ведомство.Ранее сообщалось, что в Крыму двух сапбордистов унесло в открытое море на полкилометра от берега.