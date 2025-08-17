«Шезлонговая война» началась в зарубежных отелях

17 августа 2025, 12:59

В Турции и Египте туристы «воюют» за шезлонги, занимая их с шести утра

Фото: iStock/NicoElNino

Российские туристы недовольны занятыми шезлонгами на пляжах и возле бассейнов в отелях Турции и Египта. Ранним утром лежаки накрывают полотенцами, чтобы показать, что место занято. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





В основном жалуются на две категории отдыхающих: тех, кто сбрасывает чужие полотенца и занимает лежак, и тех, кто кладет на него свои вещи еще вечером. «Шезлонговая война» дошла до такой степени, что некоторые по ночам выходят в рейды, чтобы сбрасывать полотенца с «забронированных» лежаков.

«Они устраивают «полотенечные рейды» — в темное время суток эти благородные герои уходят с набегами на неправомерно занятые лежаки и освобождают их от полотенца», — говорится в публикации.