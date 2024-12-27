Крупнейшие ЛЭП и подстанции Подмосковья проверили с помощью тепловизоров

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Годовую программу тепловизионного обследования электросетевого оборудования завершили в Подмосковье специалисты МЭС Центра — филиала «Россетей», всего было обследовано 39 трансформаторных подстанций и около 4 тысяч километров ЛЭП мощностью 220-750 кВ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Тепловизионное обследование позволяет выявить различные дефекты на начальной стадии и ликвидировать их без масштабного ремонта, благодаря чему значительно сокращаются риски технологических нарушений, влияющих на подачу электричества потребителям», — говорится в сообщении.Отмечается, что диагностика с использованием тепловизоров была проведена в питающих центрах в округах Солнечногорск, Истра, Богородский, Сергиево-Посадский, Можайский, Рузский и Дмитровский, также были проверены ключевые ЛЭП.
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