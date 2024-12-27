Жителям Подмосковья рассказали, как выиграть приз за оплату коммуналки через СБП

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Московской области при оплате жилищно-коммунальных услуг через СБП можно выиграть тысячу рублей по акции «Привяжи клик – оплати вмиг». Об условиях акции рассказали в региональном МинЖКХ.
«Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте МосОблЕИРЦ, войти в личный кабинет или открыть мобильное приложение расчётного центра, в разделе «Платежи» выбрать способ ««Оплатить через СБП», выбрать банк и подтвердить платёж. После оплаты в приложении банка выбрать опцию «Привязать счёт», выбрать карту, с которой планируется впредь платить за ЖКУ и нажать «Сохранить», — говорится в сообщении.После этого пользователь сможет платить по счетам МосОблЕИРЦ через СБП без подтверждения и перехода в банковское приложение.
Акция «Привяжи клик – оплати вмиг» стартовала 1 октября и завершится 31 декабря, из её участников при помощи генератора случайных числе каждый месяц отбиралось 30 победителей, которые получали приз — тысячу рублей каждому. Финальный розыгрыш призов по акции проведут в январе.
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Лев Каштанов