Крупнейшие нефтепорты мира могут быть затоплены, сообщает Guardian

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Некоторые крупнейшие нефтяные порты мира, в том числе находящиеся в США и Саудовской Аравии, могут быть затоплены из-за повышения уровня моря. Об этом сообщает издание Guardian.
Отмечается, что ещё в ноябре 2024 года Международная инициатива по климату криосферы опубликовала сведения, по которым повышение уровня моря на один метр стало неизбежным в течение столетия и может произойти в 2070 году. А ещё более катастрофическое повышение на три метра может произойти уже в начале 2100-х годов.
В настоящее время уровень моря в портах для нефтяных танкеров находится ниже одного метра, однако специалистам следует готовиться к потенциально более высоким темпам повышения уровня моря, что будет являться результатом постоянного использования топлива.
По мнению исследователей, первыми под затопление могут попасть низкорасположенные порты в Саудовской Аравии и США, а также порты в Китае, Нидерландах и Сингапуре.
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В настоящее время уровень моря в портах для нефтяных танкеров находится ниже одного метра, однако специалистам следует готовиться к потенциально более высоким темпам повышения уровня моря, что будет являться результатом постоянного использования топлива.
По мнению исследователей, первыми под затопление могут попасть низкорасположенные порты в Саудовской Аравии и США, а также порты в Китае, Нидерландах и Сингапуре.
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Анастасия Чинкова