Крупнейшие нефтепорты мира могут быть затоплены, сообщает Guardian

Рождественский Сочельник — это особый вечер перед Рождеством, который в 2025 году будет отмечаться 6 января. Это время ожидания и подготовки к празднику, когда семьи собираются вместе для того, чтобы провести этот вечер в атмосфере тепла и уюта.Об особенностях торжества, его истории и приметах расскажет «Радио 1».