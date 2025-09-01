Крупнейший айсберг в мире лишился трети своей площади за лето
Крупнейший в мире айсберг A23a за лето уменьшился примерно на 36% и раскололся на несколько частей, сообщил 1 сентября Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).
По оценке института, за три месяца ледник потерял около 1 тыс. кв. км: в начале июня его площадь составляла 2730 кв. км (примерно как Москва), сейчас — около 1750 кв. км (сопоставимо с Санкт‑Петербургом). От основного массива одновременно откололись три крупных фрагмента площадью примерно от 60 до 300 кв. км. В настоящий момент айсберг дрейфует вблизи острова Южная Георгия, на расстоянии около 70 км к северу от него.
Айсберг A23a отделился от внешней кромки шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года и более 30 лет был зафиксирован в центральной части моря Уэдделла. В ноябре 2023 года он вышел на открытое море; к началу 2025 года подошёл к Южной Георгии, сел на мель и оставался там с января по май, после чего снова продолжил дрейф.
Ранее, 28 мая, в Альпах крупный обвал ледника почти полностью разрушил деревню Блаттен (оценивали примерно 90% разрушений) и засыпал близлежащее русло реки Лонза.
