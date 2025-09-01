Крупнейший айсберг в мире лишился трети своей площади за лето

01 сентября 2025, 17:40

ААНИИ: Крупнейший айсберг в мире А23а за 3 месяца лишился примерно 36% площади

Фото: istockphoto/Imagebear

Крупнейший в мире айсберг A23a за лето уменьшился примерно на 36% и раскололся на несколько частей, сообщил 1 сентября Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).