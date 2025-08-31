Метеозависимых предупредили о мощных магнитных бурях в начале сентября

31 августа 2025, 05:11

На Земле произойдут магнитные бури предпоследнего уровня мощности 2 сентября

Фото: iStock/LV4260

На Земле 2 сентября ожидаются магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности. Они будут вызваны выбросом облака плазмы на Солнце. Эту информацию разместили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.





По данным ученых, выброс солнечной плазмы в сторону Земли произошел после вспышки класса M2.76, зафиксированной за 2,5 часа до публикации сообщения. Космические коронографы LASCO и CCOR-1 подтвердили направление выброса.



<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>





«Направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо планеты. Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — объяснили в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».