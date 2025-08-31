Метеозависимых предупредили о мощных магнитных бурях в начале сентября
На Земле произойдут магнитные бури предпоследнего уровня мощности 2 сентября
На Земле 2 сентября ожидаются магнитные бури, в том числе предпоследнего уровня мощности. Они будут вызваны выбросом облака плазмы на Солнце. Эту информацию разместили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, выброс солнечной плазмы в сторону Земли произошел после вспышки класса M2.76, зафиксированной за 2,5 часа до публикации сообщения. Космические коронографы LASCO и CCOR-1 подтвердили направление выброса.
«Направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо планеты. Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — объяснили в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».Основную опасность представляют возможные повторные выбросы.
Похожая ситуация наблюдалась в мае 2024 года, когда серия выбросов средней мощности вызвала магнитные бури высшего уровня впервые за 20 лет.
28 августа сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали появление не менее 100 новых пятен в течение суток в активной области Солнца №4197. Это было доказательством экстремальной солнечной активности.