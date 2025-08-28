Ученые ИКИ РАН обнаружили более 100 новых пятен на Солнце за сутки
Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали появление не менее 100 новых пятен в течение суток в активной области Солнца №4197, что свидетельствует о экстремальной солнечной активности.
По данным ученых, в активной области №4197 наблюдается исключительная динамика:
«За прошедшие сутки тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», — отмечается в сообщении лаборатории.
Ранее руководитель лаборатории Сергей Богачёв сообщал о крупнейшей за два месяца вспышке на Солнце класса М5.3, произошедшей 26 августа.
Нынешняя активность может привести к мощным солнечным вспышкам высшего класса X и последующим геомагнитным бурям на Земле. Ученые продолжают мониторинг области №4197, которая сохраняет сложную магнитную конфигурацию и потенциал для дальнейших энергетических выбросов.