На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением

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Удар бомбой ФАБ-1500, которую сбросили с самолета ВКС России, по складу боеприпасов украинской армии в Моначиновке Харьковской области сравнили с землетрясением. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.
По словам начальника местного следственного управления Сергея Болвинова, вооружение такой мощности против киевского режима было использовано впервые. Уточняется, что бомба с «эффектом землетрясения» содержит 670 килограммов взрывчатого вещества.
Ранее сообщалось, что российские войска этой ночью ударили в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что российские войска этой ночью ударили в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова