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Подавший сигнал тревоги Airbus A-321 благополучно сел в Шереметьево

Самолет Airbus A321 благополучно совершил посадку в Шереметьево
06 мая 2024, 15:16
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

Самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind совершил посадку в Шереметьево в 15:05 мск. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, причиной возвращения в аэропорт самолета, выполнявшего рейс Москва — Оренбург, стала разгерметизация кабины пилотов. В Росавиации добавили, что решение о возвращении принял экипаж самолета.

Напомним, Airbus рейсом Москва — Оренбург над Нижегородской областью спустя тридцать минут полета подал сигнал тревоги, снизился до 3 тыс. м и развернулся.



Ранее сообщалось, что самолет А320 «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Сочи-Омск, вынужден был совершить экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за протечки гидросистемы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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