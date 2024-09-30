Крупнейший производитель стали в Британии прекращает работу из-за требований экологов

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Крупнейший сталелитейный завод в британском Уэльсе, принадлежащий индийской компании Tata Steel, остановит последнюю доменную печь из-за требований экологов. Об этом сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что завод прекращает производство после 100 лет работы.
«Крупнейший в Великобритании сталелитейный завод остановит сегодня производство после более чем ста лет, что приведет к потере тысяч рабочих мест в Южном Уэльсе», — заявили британские журналисты.Отмечается, что власти потребовали от завода отказаться от доменных печей ради более экологического производства. Более «чистые» электродуговые печи введут в эксплуатацию только в 2028 году, а до этого момента на заводе будут только прокатывать слябы из импортного металла.
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