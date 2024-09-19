Российский посол объяснил вызов в МИД Британии

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Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал вызов в МИД Британии 18 сентября и объяснил решение Москвы лишить аккредитации шестерых сотрудников британского посольства.
В заявлении российской дипмиссии, опубликованном РИА Новости, Келин подчеркнул, что эта мера является закономерным ответом на односторонние санкции, введенные Великобританией в мае этого года. По словам посла, российская реакция была вызвана «фальшивыми предлогами», на которых основывались ограничительные меры Лондона.
Ранее в МИД Великобритании выразили недовольство по поводу высылки дипломатов и назвали действия России «недопустимыми» и «не соответствующими нормам международного поведения». Британское ведомство отвергло обвинения в адрес своих дипломатов, которые якобы занимались разведывательно-подрывной деятельностью.
В ответ на вызов Келина в Лондоне, российская сторона подтвердила, что эта мера была вынужденной и направленной на защиту интересов страны в условиях нарастающей напряженности.
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«Наша мера по лишению аккредитации шести дипломатов Великобритании является адекватным ответом на действия, которые мы считаем неправомерными», — отметил Келин.
Ранее в МИД Великобритании выразили недовольство по поводу высылки дипломатов и назвали действия России «недопустимыми» и «не соответствующими нормам международного поведения». Британское ведомство отвергло обвинения в адрес своих дипломатов, которые якобы занимались разведывательно-подрывной деятельностью.
В ответ на вызов Келина в Лондоне, российская сторона подтвердила, что эта мера была вынужденной и направленной на защиту интересов страны в условиях нарастающей напряженности.
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Елена Перлова