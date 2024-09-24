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Полянский назвал «главного противника мира» на Украине

Полянский: Британия играет «заметную роль» в саботаже инициатив по Украине
24 сентября 2024, 11:44
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лондон играет «заметную роль» в саботаже мирных инициатив по Украине. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в настоящее время Великобритания является «главным противником мира». Полянский пояснил, что данную позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал русофобию, которая на сегодняшний день достигла своего апогея.

В качестве примера зампостпреда напомнил, как бывший британский премьер-министр Борис Джонсон «сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между РФ и Украиной».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
Участники нападения на офис Wildberries попросились в зону СВО
«Ъ»: Участники нападения на Wildberries попросились в зону СВО
24 сентября 2024, 12:02

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Участники нападения на офис Wildberries в Москве начали подавать заявления на заключение контрактов для службы в зоне СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно версии следствия, злоумышленники, которые принимали участие в нападении на офис компании, осознанно совершали данные действия в присутствии правоохранителей и в целом склонны к противоправным поступкам. Примечательно, что задержанные свою вину не признали.

Адвокат одного из обвиняемых заявлял, что его подзащитный попал на «место событий случайно».

Напомним, 18 сентября текущего года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Москве. Люди с оружием и в масках также пришли в другой столичный офис Wildberries. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду напали.

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Бывший сотрудник ТЦК рассказал о смертях призывников в военкоматах
24 сентября 2024, 11:51

Фото: iStock/reflection_art

Бывший сотрудник ТЦК Николай Юрченко рассказал, что те, кто отказывается от службы в рядах Вооруженных сил Украины и оказывает сопротивление, попав в военкомат, гибнут в этих же учреждениях. Об этом информирует ТАСС.
«Ну да, бывает. Один случай и у нас был. Взяли по повестке, переночевал и человек умер», — поделился он.

По его словам, в военкоматах физическая сила используется, если призывник сопротивляется или пытается привлечь внимание общественности. Также он отметил, что сам не хотел идти на фронт.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сотрудник ТЦК и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в плену у российских сил военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он мобилизовал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#село
#сво
#всу
#наемники
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Насилуют и содержат в концлагерях: Алаудинов рассказал о зверствах ВСУ над курянами
Алаудинов: есть доказательства создания ВСУ концлагерей для курян
24 сентября 2024, 11:30

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, у России есть видеоотчеты и все доказательства того, как мирных жителей расстреливают, а также о концлагерях, которые существуют у ВСУ и куда собрано всё мирное население.

«Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют — есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся», — сказал командир.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее Алаудинов в эфире «Соловьев Live» рассказал, что в Погребках появились грузинские наемники. Он отметил, что грузинские формирования вынесли оттуда все тракторы и пшеницу.

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#население
#всу
#вс рф
#наемники
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Зеленский заявил о близости завершения конфликта на Украине
Зеленский: завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется
24 сентября 2024, 11:21

Фото: iStock/Diy13

Окончание украинского конфликта ближе, чем многие думают. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.
По словам предводителя киевского режима, в настоящее время все должны быть очень сильными. Примечательно, что Зеленский также настоял на необходимости военной помощи государств-союзников Украины.

Украинский лидер добавил, что план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#зеленский
#украина
#спецоперация
#россия
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Алаудинов заявил, что грузинские наемники разграбили село под Курском
Алаудинов: грузинские наемники разграбили село Погребки в Курской области
24 сентября 2024, 10:41

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что грузинские наемники, которые воюют на стороне ВСУ, разграбили в Курской области село Погребки Суджанского района. Об этом информирует ТАСС.
Алаудинов в эфире «Соловьев Live» рассказал, что в Погребках появились грузинские наемники. Он отметил, что грузинские формирования вынесли оттуда все тракторы и пшеницу, назвав их мародерами. По его словам, эти люди, которые якобы пришли воевать, украли всё и фотографировались, где можно и нельзя.

Командир добавил, что задача России состоит в том, чтобы убедиться, что никто не уйдет от ответственности. Алаудинов отметил, что каждый должен понимать, что не останется безнаказанным.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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#люди
#всу
#вс рф
#наемники
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Бойцы «Ахмата» вышли из окружения ВСУ под Мартыновкой в Курской области
Алаудинов: бойцы «Ахмата» свыше 40 дней были в окружении ВСУ под Мартыновкой
24 сентября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/N-sky

Больше двадцати спецназовцев «Ахмата» вышли из окружения ВСУ спустя более 40 дней под Мартыновкой в Курской области. Как рассказал РИА Новости генерал-майор Апты Алаудинов, в это время «Ахматовцы» обеспечивали перегруппировку войск, а также удерживали важный участок.
«…То есть, за счет чего мы в принципе противника и остановили. На одном из участков, непосредственно рядом с Мартыновкой, мы завели своих бойцов, и эти ребята 41 день, уже можно считать, что находятся в полном окружении, и 41 день они бьются героически, уничтожая противника», — пояснил командир «Ахмата».

Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор бойцы ВС РФ, Росгвардии, а также погранслужба ФСБ. По оценкам экспертов, боевики ВСУ не только не удержат территории под Курском, но и потеряют земли в Донбассе.

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#россия
#курская область
#украина
#всу
#война
#сво
#новости
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RT показал кадры освобождения курской земли армией России
Боец ВС РФ: ВСУ затащили в курское приграничье лучшее, что у них было
24 сентября 2024, 10:02

Фото: iStock/Evgeny555

ВСУ завели в Курскую область лучшее, что у них было, но несут большие потери в живой силе и технике. Об этом RT сообщил российский боец.
«Украинские войска «затащили в курское приграничье лучшее, что у них было: Leopard, Abrams, HIMARS, теперь их техника превращается в груды сгоревшего хлама», — рассказал российский военный.

По данным издания, линия фронта больше не пролегает через село Кульбаки в Курской области, откуда армия России и начала свое контрнаступление по освобождению российской земли от украинских боевиков. Однако населенный пункт периодически подвергается вражеским обстрелам.

Уточняется, что ВСУ не оставляют попыток прорвать российскую границу и сорвать российский контрудар российских сил, однако противник платит за это слишком высокую цену.

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#армия россии
#новости
#всу
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«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО
24 сентября 2024, 09:55

Фото: Минобороны РФ

На Украине нарастают беспокойства насчет ситуации для ВСУ в Донбассе. Так, экс-зампред комитета Рады по безопасности Марьяна Безуглая оценивает обстановку словами: «Потеря Угледара — вопрос времени». Одновременно с этим ВСУ стремятся совершить новый прорыв в Курской области, однако сталкиваются с активным сопротивлением ВС РФ. О том, как развиваются события в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».

Крах обороны ВСУ в Донбассе


Экс-заместитель главы комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая после визита в Донбасс озвучила пессимистичный прогноз о состоянии украинской обороны. ВС РФ подтвердили такие выводы высадкой десанта в Леонидовке, на фланге Торецка. Напомним, недавно администрация города попала под контроль российских войск, и постепенно Торецк оказывается в окружении.

В Запорожской области российская авиация начала наносить удары по региональному центру. Украинской стороне остро не хватает военнослужащих для успешного отражения атак армии России. В Закарпатье местные военкомы пытались мобилизовать двух священников, однако жители сумели предотвратить этот шаг.


Курская область


Наибольшее напряжение ощущается в Глушковском районе, где противник продолжает попытки прорваться на территорию России, стремясь создать медийный резонанс от успешного удара. В социальных сетях Украины такие действия представляются как «новый прорыв после Суджи». В ответ на атаки ВСУ российские войска активно используют элитные подразделения ВДВ и ракетные удары, применяя как авиацию с планирующими бомбами, так и тактические ракеты. Успешно были задействованы FPV-дроны для поражения вражеского командного пункта.

Морские пехотинцы, сражающиеся за освобождение захваченных приграничных территорий, сообщили о значительном количестве трофеев. Они продемонстрировали уничтоженную украинскую технику. Часть бронетехники не успела добраться до российских сил — на русских дорогах она наткнулась на мины. Пока Вооружённые силы Украины сражаются у границы с Россией, российская армия нанесла удар на востоке, в районе Харькова. В зоне Купянска противник замечает всё нарастающее давление: российские солдаты приближаются к городу с каждым днем.

На Украине сожгли более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ
На Украине сожгли более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что украинские десантники столкнулись с серьезными потерями в районе поселка Медвежье в Курской области во время своих попыток прорыва к Глушково. Авторы портала назвали эти события «мясорубкой» для ВСУ.
Согласно данным военкоров, несколько рот ВСУ предприняли наступательные действия в районах Медвежьего и Нового Пути. В результате столкновения российские военнослужащие из 56-го воздушно-десантного полка нанесли значительный ущерб противнику как в живой силе, так и в технике.

Телеграм-канал «Архангел спецназа Z» сообщил о том, что Вооруженные силы Украины активно пытаются разминировать границу в Курской области.

«Противник использует инженерные машины для создания рвов и старается открыть новые проходы», — отмечают авторы.

По информации источника, в районе Суджан российские войска увеличили свое влияние в сторону Плехово.

«На этом участке противник использует резервы из подразделения „Шквал“. В Кореневском районе продолжаются столкновения за приграничные села», — добавляет канал.
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Донецкое направление


На Лиманском направлении в Донецкой народной республике наблюдается активное продвижение войск РФ, которые зашли вглубь обороны ВСУ почти на четыре километра и освободили Невское.

В районе Торецка российские БМП высадили десант в Леонидовке, что обозначило начало окружения города. Разные подразделения работают совместно: дроны занимаются минированием и разведкой, а артиллерия поражает противника. Под Угледаром также ведется работа по окружению украинских войск, усиливаются удары с юга. Украинские военные забили тревогу: «Русские пробиваются через наши позиции к Богоявленке, нарушая логистику в город».

Запорожское направление


ВС РФ нанесли удар по военным целям в Запорожье. В столице области пострадали объекты украинской энергетики, что вызвало сбои в электричестве.

Ранее такие бомбы (КАБы) не достигали Запорожья. Вот как об этом сообщает телеграм-канал «Zаписки Vетерана».

«Примечательная новость — КАБы теперь могут поражать цели в Запорожье (конкретно в областном центре) и уже сегодня ночью произошел их дебют. Украинские каналы проводят интересные сравнения с Ореховым, где для ВСУ возникли серьезные проблемы именно из-за постоянных атак с использованием КАБов», — пишут авторы поста.

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#харьков
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В Минобороны РФ раскрыли, что в ВСУ делают с дезертирами
Минобороны: дезертиров из Курской области пытаются переводить в штурмовики
24 сентября 2024, 09:47

Фото: iStock/Olena_Z

«Отказников» и дезертиров из украинских подразделений, оставшихся в Курской области после нападения на нее ВСУ, пытаются переводить в качестве штурмовиков на другие участки фронта. Об этом сообщил РИА Новости представитель Минобороны РФ.
Уточняется, что внутренняя обстановка в частях, где происходят подобные ситуации обостряется, а морально-психологическое состояние всего личного состава серьезно ухудшается. Согласно данным источника, перед переводом дезертиров в штурмовики командиры подразделений также проводят фиктивные медицинские осмотры.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
#солдаты
#военные
#спецоперация
#вс рф
#россия
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