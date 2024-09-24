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Лондон играет «заметную роль» в саботаже мирных инициатив по Украине. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в настоящее время Великобритания является «главным противником мира». Полянский пояснил, что данную позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал русофобию, которая на сегодняшний день достигла своего апогея.
В качестве примера зампостпреда напомнил, как бывший британский премьер-министр Борис Джонсон «сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между РФ и Украиной».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В качестве примера зампостпреда напомнил, как бывший британский премьер-министр Борис Джонсон «сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между РФ и Украиной».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова