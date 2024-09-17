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Великобритания не готова к прямому военному столкновению с Россией из-за критического состояния своих вооруженных сил. Об этом сообщил колумнист Daily Mail Питер Хитченс.
Хитченс выразил обеспокоенность тем, что разрешение Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России может спровоцировать эскалацию конфликта. Однако, по его мнению, Британия не сможет активно участвовать в таком конфликте из-за нехватки новобранцев, недостаточного финансирования и отсутствия необходимой экипировки.
Ранее бывший премьер-министр Борис Джонсон и пять экс-министров обороны призвали нынешнего главу правительства Кира Стармера разрешить Украине наносить удары по России с помощью ракет Storm Shadow, не дожидаясь одобрения США.
Напомним, ведущие американские издания, включая Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ), обратились к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Авторы материалов утверждают, что такая мера необходима до начала возможных переговоров.
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«Я по-прежнему не понимаю, зачем Британия участвует в прокси-войне между США и Россией», — добавил Хитченс.
Ранее бывший премьер-министр Борис Джонсон и пять экс-министров обороны призвали нынешнего главу правительства Кира Стармера разрешить Украине наносить удары по России с помощью ракет Storm Shadow, не дожидаясь одобрения США.
Напомним, ведущие американские издания, включая Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ), обратились к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Авторы материалов утверждают, что такая мера необходима до начала возможных переговоров.
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Елена Перлова