Крупнейший в Подмосковье физкультурно-оздоровительный комплекс готов к открытию

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Главгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Реутове. В нём будет располагаться самый большой фитнес-клуб Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
На всех этапах застройщика – компанию ООО «Фитнес» – сопровождали менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области.
Для посетителей оборудовали восемь бассейнов, три из которых - под открытым небом. Два будут работать круглый год. Особенностью ФОКа станет термальный комплекс с финской сауной, русской, японской и можжевеловой банями, а также хамамом. На территории комплекса предусмотрена парковка на 100 автомобилей.
По данным подмосковного Главгосстройнадзора, инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей. Благодаря возведению ФОКа будет создано 200 рабочих мест.
Читайте также:
В Подмосковье запустили цифровую базу по загруженности ФОКов
В Волоколамской спортивной школе открылась секция по хоккею
В Подмосковье до конца года введут в эксплуатацию 58 социальных объектов
«В трёхэтажном здании площадью более 14,5 тыс. кв. м. оборудовали спортзалы, буфеты, раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха и VIP-зону. В муниципальную собственность передадут большой многофункциональный зал, где смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики. В остальных помещениях ФОКа откроют самый большой в области фитнес-клуб», – рассказали в ведомстве.
Для посетителей оборудовали восемь бассейнов, три из которых - под открытым небом. Два будут работать круглый год. Особенностью ФОКа станет термальный комплекс с финской сауной, русской, японской и можжевеловой банями, а также хамамом. На территории комплекса предусмотрена парковка на 100 автомобилей.
По данным подмосковного Главгосстройнадзора, инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей. Благодаря возведению ФОКа будет создано 200 рабочих мест.
Читайте также:
В Подмосковье запустили цифровую базу по загруженности ФОКов
В Волоколамской спортивной школе открылась секция по хоккею
В Подмосковье до конца года введут в эксплуатацию 58 социальных объектов
Лора Луганская