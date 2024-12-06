В Волоколамской спортивной школе открылась секция по хоккею

Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян раскрыл, что нужно Арману Царукяну для победы в реванше над Исламом Махачевым, который пройдет в январе 2025 года. По его словам, бойцу нужна скорость, выверенный тайминг и план боя.