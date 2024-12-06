В Волоколамской спортивной школе открылась секция по хоккею

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск
Недавно в спортивной школе Волоколамска открылось отделение хоккея, и сейчас тренировки юных хоккеистов идут полным ходом. Занятия проводятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер», сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
«Хоккей — захватывающий вид спорта, покоривший сердца миллионов людей. Этот динамичный и зрелищный вид состязаний сочетает в себе силу, скорость и мастерство», — подчёркивают в спортивной школе.
Дайана Хусинова