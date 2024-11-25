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В Подмосковье до конца года введут в эксплуатацию 58 социальных объектов

Александр Туровский (фото: пресс-служба правительства МО)

Александр Туровский (фото: пресс-служба правительства МО)

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Новые и отремонтированные школы, больницы, поликлиники, дома культуры и прочие объекты социального назначения откроют в Московской области до конца текущего года, об этом сообщил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и городских округов региона министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
«В текущем году мы уже ввели в эксплуатацию и открыли 115 социальных объектов. До конца года остаётся завершить 58 объектов: это 23 объекта капитального строительства и 35 объектов капитального ремонта. Также дополнительно четыре объекта планируем ввести досрочно», — рассказал Александр Туровский.
В частности, до конца года должны быть достроены четыре школы в городских округах Мытищи, Реутов, Подольск и Ступино, а также два капмуса в селе Павловская Слобода в Истре.



«По школе в Ступино есть отставание от графика, при этом есть две школы, которые будут введены в эксплуатацию досрочно — это школа на 1100 учеников в деревне Ермолино Ленинского округа и школа на 1100 учеников в мытищинском посёлке Нагорное», — отметил министр.
Он добавил, что досрочно — уже в этом декабре, планируется достроить два детских сада: на Школьной улице в Щёлкове и в посёлке ВУГИ в Люберцах.

Кроме того, до конца года будет завершён капитальный ремонт двух школ в округах Долгопрудный и Лобня и двух детских садов в округе Дзержинский, а также капитальный ремонт пяти колледжей в Дмитровском округе, Раменском, Мытищах, Бронницах и Электростали и четырёх объектов дополнительного образования — в Орехово-Зуеве, Химках, Дубне и Щёлкове.

Александр Туровский также сообщил, что до конца года в Московской области завершат строительство восьми объектов здравоохранения: поликлинику в Лобне, больничный комплекс с поликлиникой в Сергиевом Посаде, хирургический корпус в Подольске, поликлинику в Лосино-Петровском, подстанцию скорой помощи в мытищинском посёлке Сухарево и три фельдшерских здравпункта в деревнях округа Егорьевск. И ещё в десяти объектах здравоохранения завершится капитальный ремонт. Также должен ьыть достроен Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».

Относительно спортивных объектов Александр Туровский сообщил следующие данные: до конца года будут достроены стадион для игры в регби щёлковском посёлке Монино, обновлённый стадион «Торпедо» в Люберцах и ФОК в Раменском. А три спортобъекта должны быть открыты до 30 ноября после капремонта: стадион «Чайка» в Королёве, бассейн «Бриз» в Дмитровском округе и спортивный корпус с бассейном в Ступине.

По объектам культуры министр сообщил, что должны быть достроены два объекта — КДЦ «Протон» в Протвине и музейный комплекс в Чехове. Капремонт завершат в пяти объектах культуры: ДК в Ступине, ДК «Октябрь» в Дубне, Ивантеевской детской школе искусств, ДК «Павлово-Покровский» и в детской школе искусств №3 в Балашихе.

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Россиянам раскрыли лучшее время для отпусков в следующем году
Директор по персоналу Санина рекомендовала брать отпуск в январе
25 ноября 2024, 15:41

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что наилучшим вариантом дат отпуска будет 9-10 января, так как в это время получится отдохнуть 15 дней.
Выгодными датами отпусков она назвала и 28-30, 9-11 июня, а также месяцы март, февраль и декабрь. Не лучшим временем для отдыха станут июнь, ноябрь и май из-за меньшего количества рабочих дней.

«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска, если вы хотите его продлить, — выбирать для отдыха месяц, в котором есть праздники и при этом остаётся достаточное количество рабочих дней. Так вы сможете отдохнуть дольше и при этом получить хорошую оплату труда за отработанные дни», — прокомментировала в беседе с RT Санина.

Ранее сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 9% россиян планируют продлить себе новогодние праздники.

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Глава городского округа Жуковский прибыл на место пожара в жилом доме
25 ноября 2024, 15:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

25 ноября около 12:00 в одной из квартир жилого дома № 5а на улице Осипенко в городе Жуковский произошёл пожар. Возгорание случилось на 12-м этаже, в результате чего пострадали квартиры на 13-м и 14-м этажах. Жильцы дома были эвакуированы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава Жуковского Борис Аубакиров и другие специалисты городской администрации немедленно прибыли на место происшествия.

«В настоящий момент пожар локализован, жертв нет. Собственника квартиры на 12 этаже ищем. В школе № 13 организован пункт временного размещения жителей данного дома, им будет обеспечено горячее питание. В 16.00 проведем в школе штаб для определения дальнейших мер помощи пострадавшим от пожара, в том числе по организации мест временного размещения людей», — сообщил Аубакиров.
Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы в социальных сетях сообщали о хлопке. Стоит отметить, что дом не оснащён газовым оборудованием.

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#жуковский
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В Волоколамске прошла патриотическая акция в честь 83-годовщины подвига кубанских казаков
25 ноября 2024, 15:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

У поклонного креста недалеко от деревни Федюково на 97-м километре Волоколамского шоссе прошла церемония памяти Героев, которые отдали свои жизни в оборонительных сражениях осенью 1941 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
На ней присутствовали казаки Кубанского и Центрального казачьих войск, студенты Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), кадеты Рузского казачьего кадетского корпуса и юнармейцы из Москвы.

83 года назад казаки 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка под командованием генерала Льва Михайловича Доватора ценой своих жизней на один день остановили колонну немецких танков. Без поддержки тяжёлой техники, имея только несколько ручных пулемётов, кинжалов, шашек и бутылок с зажигательной смесью, казаки защищались. Ни один из них не отступил и не сдался в плен.

«Наш долг всегда помнить о событиях той страшной войны и передать эту память потомкам, чтобы и дети наши, и внуки, и правнуки никогда не забыли тех героев, что сложили свои головы здесь, на Волоколамской земле, во имя мирного будущего», — отметил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников.
Участники церемонии прочитали заупокойную литию о погибших воинах, возложили цветы и венки к поклонному кресту.

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#казаки
#память
#волоколамск
#подмосковье
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Спасская средняя школа в Волоколамске отметила 85-летний юбилей
25 ноября 2024, 15:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

Спасская средняя школа в Волоколамском округе отметила своё 85-летие. На праздничном концерте в образовательном учреждении присутствовали учителя, выпускники, ученики и родители, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
История школы началась в 1939 году. Тогда она называлась Рюховской и была семилетней. Спустя 35 лет по распоряжению Волоколамского ГОРОНО школу преобразовали в Спасскую восьмилетнюю, а ещё через год она стала средней общеобразовательной школой в селе Спасское.

Сегодня это целый образовательный комплекс, включающий шесть учреждений: три школы и три детских сада.

В честь юбилея с творческими номерами на сцене учебного заведения выступили не только ученики и их родители, но и сами учителя, а заместитель главы Волоколамского района Марина Марнова вручила руководителям подразделений почётные грамоты и благодарственные письма.

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#праздник
#подмосковье
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Уголовное дело возбуждено в отношении блогера-иноагента Варламова*
Против блогера Варламова* возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента
25 ноября 2024, 15:07

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В отношении блогера Ильи Варламова* возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных статусом-иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура Москвы провела проверку, в результате которой постановила о возбуждении дела.

Ранее в ведомстве отметили, что Варламов* дважды в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако, несмотря на это, он продолжил распространять в соцсетях материалы без указания статуса иностранного агента. После этого было принято решение о возбуждении уголовного дела.

В конце сентября сообщалось, что блогеру может грозить до двух лет лишения свободы по делу, которое в итоге в отношении него было открыто.

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Производственный календарь на 2025: как и когда отдыхаем в следующем году
25 ноября 2024, 15:07

Фото:iStock/Tippapatt

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях на 2025 год. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней, а некоторые праздничные дни будут перенесены на май и июнь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Что такое производственный календарь


Производственный календарь представляет собой расписание, в котором указаны рабочие и нерабочие дни на каждый месяц, квартал и год. Термин «производственный календарь» не имеет официального закрепления в законодательстве и может встречаться по различными названиями, такими как табельный календарь, рабочий календарь или календарь рабочего времени.

Производственный календарь на 2025 год


В 2025 году у жителей России, трудящихся на «пятидневке» с 8-часовым днем, будет 247 рабочих дней и 118 выходных.


Фото: «Радио 1»

Январь

В 2025 году новогодние праздники продлятся восемь дней. Но ввиду того, что с 29 по 31 декабря 2024 года являются нерабочими, общая продолжительность отдыха составит 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Выходные, которые совпадают с нерабочими днями 4 и 5 января, будут перенесены на 2 мая и 31 декабря 2025 года.

Февраль

Последний месяц зимы в 2025 году не порадует нас обилием нерабочих дней. День защитника Отечества выпадает на воскресенье, выходной переносят на 8 мая.

Март

В марте 2025 года дополнительных дней отдыха не предвидится. Международный женский день попал на субботу. И только 7 марта рабочий день будет чуточку короче.

Апрель

Месяц будет полноценно рабочим. В преддверии майских праздников 30 апреля будет сокращенным днем.

Май

Фото:iStock/rustamank
Май порадует нас чередой нерабочих дней. В 2025 году нерабочими будут дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Июнь

Праздничные дни приуроченные ко Дню России продлятся в июне 4 дня — с 12 июня по 15 число включительно.

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Июль

Середина лета будет обычным рабочем месяцем, в котором нас стандартно ожидают в конце недели выходные. В июле их будет 8 дней.

Август

В этом месяце также не внесены производственные изменения. Рабочими будут 21 день месяца.

Сентябрь

Фото:iStock/Andrey Sayfutdinov

День знаний в 2025 году выпадает на понедельник. Этот праздник не является выходным днем поэтому отдыхать в этом месяце будем в стандартные выходные, которых будет 8 дней.

Октябрь

Второй осенний будет сложнее остальных из-за последней 6-дневной его недели.

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Ноябрь

Ко Дню народного единства запланированы 3 нерабочих дня — со 2 по 4 ноября.

Декабрь

Фото:iStock/EyeEm Mobile GmbH

Не рабочим днем перед новогодними каникулами 2026 года будет один день — 31 декабря.

Как праздники влияют на зарплату


Нерабочие праздничные дни официально установлены законодательством Российской Федерации. Сотрудники, не работающие в эти дни, имеют право на получение полной заработной платы. Что касается работников со сдельной или повременной оплатой труда, то в случае, если их привлекали к работе в нерабочие праздничные дни, им полагается вознаграждение. Размер компенсации за такую работу определяется работодателем и фиксируется в коллективном договоре, соглашении или ином локальном нормативном акте.

Когда брать отпуск в 2025 году


Выгоднее отдыхать в те месяцы, в которых больше рабочих дней. В 2025 году с денежной стороны, выгоднее всего брать отпуск в июле или октябре. В эти месяцы рабочими будут 23 дня. Чуть менее выгодными будут сентябрь, декабрь и апрель (22 рабочих дня).

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Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по кибербезопасности
25 ноября 2024, 14:55

Фото: istockphoto / Galeanu Mihai

Ученики и учителя Московской области могут принять участие в онлайн-олимпиаде по информационной безопасности. Регистрация открыта до 27 декабря 2024 года, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Олимпиада будет проходить в дистанционном формате, а задания разделены по возрастным группам: 1–4 классы, 5–8 классы и 9–11 классы.

Для регистрации необходимо зарегистрироваться на платформе проекта. Победителей определят 15 января. Они получат призы.

В рамках олимпиады школьники смогут улучшить свои знания в области кибербезопасности, научиться противостоять мошенничеству в интернете и защищать свои личные данные. Учителя же смогут оценить цифровую грамотность своих учеников и посоревноваться с коллегами.

Более подробную информацию об условиях участия и регистрации можно найти на сайте проекта.

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#ученики
#подмосковье
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В Московской области вынесено 15 постановлений за нелегальное обращение с отходами
25 ноября 2024, 14:47

Фото: istockphoto / Parradee Kietsirikul

Министерство экологии и природопользования борется незаконным действиям в сфере обращения с отходами. Уже пресекли случаи нелегального выброса строительного мусора, сжигания отходов и работы незаконных пунктов приёма строительных отходов, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В Щёлковском районе неподалёку от посёлка Литвиново полицейские задержали грузовик, который участвовал в сбросе строительных отходов.

Кроме того, Министерство экологии пресекло работу нелегального пункта приёма строительных отходов в Домодедовском районе.

Также в Ленинском районе рядом с селом Булатниково было пресечено незаконное сжигание отходов. Источник загрязнения был ликвидирован.

С 14 по 21 ноября благодаря камерам фото- и видеофиксации было выписано 15 постановлений о назначении административных наказаний по статье 6.26 КоАП МО на общую сумму 724 000 рублей.

Министерство экологии призывает всех граждан соблюдать законодательство в сфере обращения с отходами. За нарушение закона предусмотрены штрафы и другие меры ответственности.

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В Подмосковье рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей
25 ноября 2024, 14:45

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

В Московской области ведётся активная работа по поддержке бойцов специальной военной операции и членов их семей, участие в этом принимают как общерегиональные министерства и ведомства, так и окружные администрации, а также общественные организации и волонтёры. Важность этой работы подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания.
«Это очень важная и заметная тема. И я уверен, что главы округов, депутаты, общественники, которые работают у себя в округах, понимают, насколько важно своевременно оказать максимальную поддержку — будь то выплаты, документы, какие-то отдельные просьбы. Всё это имеет принципиально важное значение», — сказал Андрей Воробьёв.
Глава подмосковного отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова рассказала, что с начала работы фонда — с 1 июля 2023 года — к ним за помощью обратились более 16 тысяч человек, из них 8,1 тыс. ветеранов и около 8,2 тыс. членов их семей. Она также отметила, что из 24,3 тыс. поступивших вопросов 20,1 тыс. же решены.

«Топ вопросов на данный момент немного поменялся. Если первоначально большинство вопросов поступало по получению ветеранского удостоверения, то сейчас на первый план выходят выплаты, медицинская помощь и поиск пропавших без вести», — рассказала Ольга Ермакова.
Она также отметила, что ключевым направлением работы фонда является взаимодействие с семьями бойцов.

«На данный момент в городских округах у нас работают 58 социальных координаторов. Но нам добавили ещё 20 штатных единиц, и мы будем добавлять социальных координаторов в те округа, где в их поддержке нуждается больше семей», — сообщила Ольга Ермакова.
В числе проектов фонда Ольга Ермакова назвала помощь в трудоустройстве и вовлечение ветеранов в спорт.

В свою очередь, вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева напомнила, что в Подмосковье, помимо федеральных, действует ряд региональных льгот для участников СВО и членов их семей, и этот список расширяется.

«У нас есть льготы, которые оказываются семьям с детьми, льготы, которые получают пожилые родители. Новая мера поддержки — это выплата на школьную форму детям, чьи отцы погибли на СВО», — сказала Людмила Болатаева.
Она добавила, что расширяется помощь по реабилитации раненых в центре «Ясенки», туда привлекают топовых специалистов. А с нового года там смогут бесплатно проживать жёны бойцов. Кроме того, достигнуто соглашение с Центром А.И. Мещерякова по реабилитации бойцов с поражением слуха и зрения.

Информацию по теме дополнила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Она рассказала, что помощь бойцам и их семьям оказывают 2 тысячи 455 индивидуальных кураторов. Кроме того, в регионе работает 57 муниципальных центров поддержки участников СВО и их семей.

Екатерина Швелидзе (фото: пресс-служба правительства МО)

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