В Подмосковье до конца года введут в эксплуатацию 58 социальных объектов

Александр Туровский (фото: пресс-служба правительства МО)
Новые и отремонтированные школы, больницы, поликлиники, дома культуры и прочие объекты социального назначения откроют в Московской области до конца текущего года, об этом сообщил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и городских округов региона министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
«В текущем году мы уже ввели в эксплуатацию и открыли 115 социальных объектов. До конца года остаётся завершить 58 объектов: это 23 объекта капитального строительства и 35 объектов капитального ремонта. Также дополнительно четыре объекта планируем ввести досрочно», — рассказал Александр Туровский.В частности, до конца года должны быть достроены четыре школы в городских округах Мытищи, Реутов, Подольск и Ступино, а также два капмуса в селе Павловская Слобода в Истре.
«По школе в Ступино есть отставание от графика, при этом есть две школы, которые будут введены в эксплуатацию досрочно — это школа на 1100 учеников в деревне Ермолино Ленинского округа и школа на 1100 учеников в мытищинском посёлке Нагорное», — отметил министр.Он добавил, что досрочно — уже в этом декабре, планируется достроить два детских сада: на Школьной улице в Щёлкове и в посёлке ВУГИ в Люберцах.
Кроме того, до конца года будет завершён капитальный ремонт двух школ в округах Долгопрудный и Лобня и двух детских садов в округе Дзержинский, а также капитальный ремонт пяти колледжей в Дмитровском округе, Раменском, Мытищах, Бронницах и Электростали и четырёх объектов дополнительного образования — в Орехово-Зуеве, Химках, Дубне и Щёлкове.
Александр Туровский также сообщил, что до конца года в Московской области завершат строительство восьми объектов здравоохранения: поликлинику в Лобне, больничный комплекс с поликлиникой в Сергиевом Посаде, хирургический корпус в Подольске, поликлинику в Лосино-Петровском, подстанцию скорой помощи в мытищинском посёлке Сухарево и три фельдшерских здравпункта в деревнях округа Егорьевск. И ещё в десяти объектах здравоохранения завершится капитальный ремонт. Также должен ьыть достроен Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».
Относительно спортивных объектов Александр Туровский сообщил следующие данные: до конца года будут достроены стадион для игры в регби щёлковском посёлке Монино, обновлённый стадион «Торпедо» в Люберцах и ФОК в Раменском. А три спортобъекта должны быть открыты до 30 ноября после капремонта: стадион «Чайка» в Королёве, бассейн «Бриз» в Дмитровском округе и спортивный корпус с бассейном в Ступине.
По объектам культуры министр сообщил, что должны быть достроены два объекта — КДЦ «Протон» в Протвине и музейный комплекс в Чехове. Капремонт завершат в пяти объектах культуры: ДК в Ступине, ДК «Октябрь» в Дубне, Ивантеевской детской школе искусств, ДК «Павлово-Покровский» и в детской школе искусств №3 в Балашихе.
Читайте также:
Глава Ступина Мужальских проверил ход строительства школы в квартале «Надежда»
В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» возводят школу на 600 мест
В подмосковном ЖК «Одинград. Семейный» началась выдача ключей
Лев Каштанов