Крупные антитеррористические учения пройдут на территории России

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Масштабные антитеррористические учения пройдут в учебных заведениях и местах массового отдыха во всех регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что они состоятся 20 мая. В обсуждении организационных вопросов приняли участие глава МЧС Александр Куренков и министр просвещения Сергей Кравцов. Куренков подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности детей находятся в центре внимания государства. Он подчеркнул, что они нуждаются в тесном сотрудничестве со всеми соответствующими органами власти.
Ранее, 6 мая, президент России Владимир Путин поручил провести учения по применению нестратегического ядерного оружия. Эти мероприятия станут ответом на угрозы западных лидеров в адрес России. Министерство обороны заявило, что цель – поддержать готовность личного состава и оборудования для обеспечения целостности и суверенитета территории страны.
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Александр Климов