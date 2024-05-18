Путин поручил за лето восстановить пострадавший от паводков жилой фонд

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил до конца лета полностью восстановить жилой фонд в пострадавших от паводков регионах. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым.
Путин подчеркнул, что лето пройдёт быстро, но за это время нужно приложить максимальные усилия для восстановления повреждённого жилого фонда.
Также глава государства призвал в срочном порядке оценить ущерб жилой застройке и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.
Ранее глава МЧС России Куренков и глава Минстроя России Ирек Файзулин посещали Тюменскую область, где проконтролировали работы по сдерживанию паводка. Куренкова проинформировали о действиях по ликвидации последствий паводков, а также предоставили данные о помощи пострадавшим жителям.
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Также глава государства призвал в срочном порядке оценить ущерб жилой застройке и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.
Ранее глава МЧС России Куренков и глава Минстроя России Ирек Файзулин посещали Тюменскую область, где проконтролировали работы по сдерживанию паводка. Куренкова проинформировали о действиях по ликвидации последствий паводков, а также предоставили данные о помощи пострадавшим жителям.
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Анастасия Чинкова