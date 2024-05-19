В Санкт-Петербурге устранили открытое горение в цехе с полиэтиленом

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В Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидировано открытое горение в цехе с полиэтиленом, сообщает телеграм-канал МЧС России.
Площадь пожара в цехе на Автобусной улице достигала 600 квадратных метров. Крыша здания обрушилась. Пострадавших не было. В тушении пожара были задействованы 31 специалист и 8 единиц техники МЧС России.
Ранее неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Петербурга. Пожар был быстро потушен, рядом со зданием было обнаружено то, что можно было использовать для поджога. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения имущественного ущерба.
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Александр Климов