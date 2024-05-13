СК просит арестовать начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о гибели людей

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СК просит ареста начальника автоколонны ООО «Такси» по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ.
Напомним, что на набережной реки Мойки 10 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого он пробил бортик моста и вылетел в воду. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров на сушу. Однако в результате ДТП не обошлось без жертв.
МЧС РФ и Следственный комитет возбудили уголовные дела о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, а также по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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