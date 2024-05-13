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СК просит арестовать начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о гибели людей

13 мая 2024, 13:45
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

СК просит ареста начальника автоколонны ООО «Такси» по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.


Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ.

Напомним, что на набережной реки Мойки 10 мая пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. После этого он пробил бортик моста и вылетел в воду. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров на сушу. Однако в результате ДТП не обошлось без жертв.

МЧС РФ и Следственный комитет возбудили уголовные дела о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств, а также по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В Наро-Фоминске провели автопробег ко Дню Победы с участием более 50 машин
13 мая 2024, 14:31

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Более 50 автомобилей участников автопробега ко Дню Победы проехали по улицам Наро-Фоминска, громкими сигналами напоминая жителям о важности этого праздника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сегодня много машин, хотя из соображений безопасности мы не размещали объявления в соцсетях. Сработало замечательное народное радио. Встречаем Победу с солнышком, снегом, тучками. Но, главное, мы создали праздничное настроение жителям», – сказала директор Молодёжного комплексного центра Рената Демидова.
Многие горожане в этот день принесли цветы в Вечному огню и Могиле неизвестного солдата. А на площади Победы у стелы «Город воинской славы» прошёл митинг памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

На Молодёжной площади провели выставку военной техники. Посетители увидели не только боевые машины времён войны, но и образцы современного вооружения. В Центральном доме культуры «Звезда» состоялся концерт ансамбля русской музыки и танца «Садко».

Завершением праздника стала акция «Огни памяти». Сотни зажжённых свечей, закреплённых на красном бумажном кораблике, отправили в плавание по реке Наре.

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#московская область
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В подмосковном Минстрое сняли ролик о ходе капремонта детского сада в Серпухове
13 мая 2024, 14:09

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Видеоролик-отчёт о ходе капитального ремонта в детском саду «Радуга» в посёлке Пролетарский городского округа Серпухов сняли специалисты Минстройкомплекса Московской области, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 25,5%, сообщает пресс-служба министерства.
«Сейчас на объекте завершен демонтаж внутренних конструкций, ведётся обустройство стяжек пола, монтаж инженерных сетей, кровельные работы и штукатурка стен», — отмечается в сообщении.
Планируется также отремонтировать фасад, провести чистовую отделку помещений, поставить новую мебель и оборудование, а также благоустроить прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт и вернуть детский сад к работе в штатном режиме планируется у 1 сентября текущего года.

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#строительство
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Налоговая доначислила более 550 млн рублей сети «АндерСон»
13 мая 2024, 14:09

Фото: istockphoto / alexialex

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила проверку деятельности сети кафе «АндерСон» за период с 2019 по 2021 годы. В результате проверки выявлено, что компании, входящие в структуры группы, использовали так называемую «ресторанную схему» для скрытия части выручки.
Источники сообщают, что в период с 2020 по 2021 годы сумма скрытой выручки составила более 1 миллиарда рублей - это 36% от общего оборота группы. У некоторых компаний доля скрытой выручки временами достигала 65%. По оценкам налоговых органов, общий объем фактической выручки «АндерСона» составил около 2,6 миллиарда рублей.

В результате сумма дополнительных налоговых начислений по группе «АндерСон» превысила 550 миллионов рублей, из которых около 370 миллионов приходится на налоги, а остальное — на штрафы и пени.

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В Красногорске завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
13 мая 2024, 13:53

Фото: istockphoto / alexialex

Многоэтажный дом, в котором получат квартиры переселенцы из аварийного жилья, возводят на Лесной улице в Красногорске, работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На объекте завершаются фасадные работы. Отделочные работы в общедомовых помещениях и квартирах вышли на финишную прямую. Началось благоустройство и озеленение придомовой территории», — говорится в сообщении.
Квартиры в новом доме получат 213 семей переселенцев из аварийного жилья, это более 500 человек, которые в настоящее время живут в трёх аварийных домах на Первомайской улице: №№7, 11 и 12. Общая площадь расселяемых домов составляет свыше семи тысяч квадратных метров.

В новые квартиры переселенцы смогут заселиться до конца третьего квартала текущего года.

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#красногорск
#строительство
#аварийное жильё
#переселение
#расселение
#министерство строительного комплекса мо
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Строительная готовность детсада на 250 мест в Мытищах превысила 90%
13 мая 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, возводят на улице Колпакова в Мытищах, в настоящее время работы завершены более чем на 90 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей, установка сантехники, отделка внутренних помещений, а также сборка и расстановка мебели. На площадке 42 рабочих, задействованы три единицы техники», — говорится в сообщении.
В новом детском саду предусмотрены все необходимые помещений: игровые, спальни, отдельные залы для занятия физкультурой и занятия музыкой, а также буфет и раздевалки. На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, оборудованы игровые и спортивные площадки.

Новый детский сад должен заработать в сентябре текущего года.

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#мытищи
#строительство
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#детсад
#министерство строительного комплекса мо
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 13 по 29 мая
13 мая 2024, 13:20

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления будет изменён на период с 13 по 29 мая в связи с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Работы будут проводиться на участках между станциями Боровенка — Окуловка и Клин — Подсолнечная. Из-за этого будет изменено расписание у ряда электричек, курсирующих между Москвой и Тверью, а также Московской и станцией Конаково», — говорится в сообщении.
Кроме того, некоторые электрички Ленинградского направления временно отменят, а у некоторых сократится количество остановок на маршруте.

Актуальное расписание пригородных поездов размещается на вокзалах и железнодорожных станциях, кроме того, его можно проверить на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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В окрестностях Мытищ по просьбе жителей выявили квадроциклистов-нарушителей
13 мая 2024, 12:53

Фото и видео: пресс-служба Минэкологии МО

В городском округе Мытищи прошёл рейд по выявлению нарушителей правил эксплуатации самоходной техники, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования Московской области. Рейд провели по просьбе жителей посёлков Троицкое, Ново-Александрово, Поведники и Леспаркхоз, которые жаловались на большое число лихачей вблизи их поселений.
«В праздничные дни инспектор Гостехнадзора Минэкологии и сотрудники ГИБДД встретились с местными жителями. Граждане жаловались на громкие звуки от самоходной техники и на вред лесу от её неправильной эксплуатации. Отмечали и то, что многие квадроциклисты катаются без номеров и шлемов. Инспектор провёл контрольное мероприятие, ответил на вопросы жителей и обследовал территорию на предмет нарушений», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Во время обследования леса инспектор выявил нескольких нарушителей, катающихся на квадроциклах без номеров, документов и отметки о прохождении техосмотра. С ними провели разъяснительную беседу. Собственником самоходных средств оказалось юрлицо, которое на коммерческой основе сдавало технику в прокат.

По словам Фирсова, владельца квадроциклов обяжут зарегистрировать их и пройти техосмотр.

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#московская область
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«Ни дня не служил»: Военэксперт рассказал, как повлияет назначение Белоусова на ход СВО
Военэксперт Баранец: Белоусову в должности министра обороны будет очень трудно
13 мая 2024, 12:49

Фото: сайт Кремля

В воскресенье вечером, 12 мая, Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатов на посты министров силового блока. Президент предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост Министра обороны, что стало неожиданностью для многих граждан.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, как назначение Белоусова скажется на СВО.

«Да, Белоусов не участвовал ни в одной военной кампании, ни дня не служил ни в Генштабе, ни в Минобороны, но у него есть другой опыт — опыт экономиста. Здесь важно правильное распределение денег, а денег в армию идёт много. Правильное, стратегически выверенное распределение: что на оружие, что на боевую технику, что для людей, где надо строить дома, какие квартиры выдавать участникам СВО и так далее — вот в этом его преимущество», — прокомментировал эксперт.

Также военный обозреватель сказал, что принимать воюющую армию в труднейший период очень сложно.

По мнению полковника в отставке, плюсы в назначении Белоусова на должность Министра обороны — знание экономики и промышленности, потому что он последние десять лет участвовал в формировании государственных и военных бюджетов.
«Он экономист и потому смысл его назначения — связать экономику и потребности армии, причем потребности армии, которые действительно необходимы для победы над врагом. А управлять армией будет все тот же Генеральный штаб», — отметил военный обозреватель.

Виктор Баранец выделил, что министр обороны — это политико-административная должность, которая не предполагает разработку планов и концепций, не определяет, какую дивизию куда поставить.
«Его обязанности: правильно распределить деньги, выбить необходимое количество денег у Минфина, распределить деньги для повышения денежного довольствия военных, выплатить военным все льготы за счёт военного бюджета, обеспечить всех уволенных офицеров или прибывших с СВО жильём. Контакты со властью — вот его стратегическая задача: поддерживать с Кремлем постоянную связь, с Советом безопасности, с Госдумой, с правительством. Ну и представительские функции выполнять при поездках за рубеж или при встрече с иностранными коллегами» — объяснил военный специалист.

По мнению собеседника, руководить армией продолжит «матёрый» военный начальник Герасимов, который прошел путь он лейтенанта до начальника Генштаба.

Виктор Баранец пожелал Белоусову удачи в его трудном деле и добавил, что в мире десятки гражданских министров обороны, дюжина из которых — женщины, поэтому пугаться этого не стоит.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 20 человек
13 мая 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 20 человек из четырёх городских округов Московской области переселили из аварийного жилья за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«22 человека переселены из тринадцати аварийных помещений в Сергиево-Посадском округе, Лобне, Можайском округе и Мытищах. Всего за неделю расселено 504,6 квадратных метра жилья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что переселенцы получили квартиры в новостройках либо сертификаты на приобретение жилплощади.
В министерстве напомнили, что сертификаты могут получить жильцы домов, признанных аварийными после 2017 года. Стоимость одного квадратного метра аварийного жилья по сертификату составляет 130 тысяч рублей, причём при расчёте минимальная площадь составляет 33 квадратных метра. Приобрести жильё при помощи сертификата можно в любом районе Подмосковья, как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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На жилищные сертификаты в Подмосковье с начала года подали 1,8 тыс. заявок
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