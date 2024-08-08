В Курской области проверят случаи наживы на эвакуированных гражданах

Фото: iStock/industryview
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил провести проверку по случаям необоснованного завышения цен магазинами и гостиницами с целью нажиться на эвакуированных из приграничных регионов гражданах. Об этом он сообщил в беседе с президентом России Владимиром Путиным в формате видеосвязи.
Он уточнил, что дал поручения своим заместителям и управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону. Они проведут проверку и оценят изменение цен в торговых точках, гостиницах и общепите после начала эвакуации граждан.
Смирнов добавил, что любые попытки завышения цен для наживы на гражданах будут оперативно пресекаться.
Читайте также:
В Подмосковье организовали сбор гуманитарной помощи для Курской области
Политолог Маркелов объяснил цели атак Курской области Украиной
Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском
Анастасия Чинкова