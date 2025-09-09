Крупный европейский аэропорт приостановил работу из-за НЛО

09 сентября 2025, 21:12

Delfi: аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за НЛО в небе

Фото: iStock/XavierMarchant

Вильнюсский аэропорт временно приостановил работу утром во вторник из-за появления неопознанного летающего объекта в небе. Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на Национальный центр управления кризисами Литвы.