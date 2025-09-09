Крупный европейский аэропорт приостановил работу из-за НЛО
Вильнюсский аэропорт временно приостановил работу утром во вторник из-за появления неопознанного летающего объекта в небе. Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на Национальный центр управления кризисами Литвы.
В материале говорится, что полёты были приостановлены в целях безопасности после того, как компания Oro navigacija сообщила службам аэропорта о зафиксированном летающем объекте. При этом детали о характере объекта не уточняются.
Национальный центр управления кризисами рекомендовал пассажирам напрямую связываться с авиакомпаниями для уточнения времени своих рейсов.
Отмечается, что это не первый инцидент с летающими объектами в небе Вильнюса. 2 сентября самолёт президента Литвы Гитанаса Науседы, возвращавшийся из Финляндии, более получаса не мог приземлиться из-за дрона. Министерство транспорта Литвы сообщило, что беспилотник был поднят с рекламными целями и нарушил установленные временные ограничения. В настоящее время этот случай расследуют специальные службы.
Читайте также: