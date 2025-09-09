Достижения.рф

Две подруги сели в самолет и оказались в Африке вместо Франции

Daily Dot: две туристки прилетели в Африку вместо Франции из-за ошибки турагента
Фото: iStock/Dushlik

Две британские туристки оказались в Африке вместо Франции из-за ошибки турагента. Об этом сообщает Daily Dot.



Когда подруги осознали, что самолет направляется в Тунис вместо Ниццы, он еще не взлетел. Однако экипаж попросил женщин оставаться на месте, так как их багаж уже в пути.

Причиной путаницы стало фонетическое сходство названий — Nice и Tunis. Турагент неправильно расслышал клиенток и оформил путевку не туда. В итоге они приземлились в Африке в полной растерянности.

Попытки объясниться с сотрудниками авиакомпании вызвали еще больший стресс. По словам одной из британок, им грубили, кричали в лицо, а также заставили тратиться на новые билеты. Тем не менее, все закончилось относительно благополучно: спустя сутки туристкам все же удалось добраться до Франции.

Лидия Пономарева

