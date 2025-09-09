Две подруги сели в самолет и оказались в Африке вместо Франции
Две британские туристки оказались в Африке вместо Франции из-за ошибки турагента. Об этом сообщает Daily Dot.
Когда подруги осознали, что самолет направляется в Тунис вместо Ниццы, он еще не взлетел. Однако экипаж попросил женщин оставаться на месте, так как их багаж уже в пути.
Причиной путаницы стало фонетическое сходство названий — Nice и Tunis. Турагент неправильно расслышал клиенток и оформил путевку не туда. В итоге они приземлились в Африке в полной растерянности.
Попытки объясниться с сотрудниками авиакомпании вызвали еще больший стресс. По словам одной из британок, им грубили, кричали в лицо, а также заставили тратиться на новые билеты. Тем не менее, все закончилось относительно благополучно: спустя сутки туристкам все же удалось добраться до Франции.
