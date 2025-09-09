В Британии пьяная стюардесса попыталась пройти в аэропорт и оказалась в суде
В Великобритании пьяная стюардесса попыталась сесть в самолет и оказалась в суде. Об этом пишет Daily Star.
Инцидент произошел в аэропорту Хитроу. В момент проверки женщина шаталась, невнятно говорила и сильно пахла спиртным. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ее организме содержалось 254 миллиграмма алкоголя на 100 миллилитров крови — более чем в 12 раз выше нормы.
Известно, что Джессика Костакопула из Виндзора стала бортпроводницей в авиакомпании Scandinavian Air в октябре прошлого года.
В итоге женщина раскаялась со словами, что ей «очень стыдно за все, что произошло». Она заверила, что изменит свой образ жизни. Кроме того, британка отказалась от работы в авиационной отрасли, в которой была больше 20 лет.
