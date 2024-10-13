Крупный многопрофильный колледж построят в Лианозово

Фото: iStock/ilkercelik
В столичном районе Лианозово в рамках городской адресной инвестиционной программы построят крупный многопрофильный колледж на семь тысяч мест. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что новое образовательное учреждение возведут на участке площадью около трёх гектаров. Его разместят рядом с другими учебными и культурно-просветительскими объектами. В частности, близи находится музей славянской культуры имени Константина Васильева.
Студенты будущего колледжа смогут получить среднее профессиональное образование в области моды и красоты, искусства, цифрового дизайна и полиграфии.
В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что до 2030 года власти откроют в городе ещё пять крупных центров профессионального образования.
Читайте также:
Девять образовательных объектов построили инвесторы в Москве в этом году
Ефимов: В Хорошево-Мневниках построят центр подготовки футбольных сборных
Москва выделит 88 млрд рублей на обновление городского транспорта
Студенты будущего колледжа смогут получить среднее профессиональное образование в области моды и красоты, искусства, цифрового дизайна и полиграфии.
В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что до 2030 года власти откроют в городе ещё пять крупных центров профессионального образования.
Читайте также:
Девять образовательных объектов построили инвесторы в Москве в этом году
Ефимов: В Хорошево-Мневниках построят центр подготовки футбольных сборных
Москва выделит 88 млрд рублей на обновление городского транспорта
Анастасия Чинкова