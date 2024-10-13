Москва выделит 88 млрд рублей на обновление городского транспорта

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Из бюджета Москвы в 2025 году будет выделено свыше 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
В минувшую пятницу правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год, а также плановый период 2026 и 2027 годов.
Власти города продолжают финансировать обновление столичного городского транспорта. В следующем году на эти цели будет выделено более 88 миллиардов рублей, которые будут затрачены на обновление подвижного состава Замоскворецкой линии метро. На ней появятся новые поезда «Москва-2024» и «Москва-2026». Также часть средств пойдёт на закупку вагонов для строящихся линий метро и поездов для МЦД.
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