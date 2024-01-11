Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали

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Пожар в крупном административно-производственном комплексе на шоссе Энтузиастов в Москве успешно ликвидирован, сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Движение в направлении к шоссе Энтузиастов по проспекту Будённого в Москве временно ограничено из-за проведения оперативных мероприятий служб. В связи с этим муниципальный департамент транспорта предупреждает об изменениях в движении и рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты объезда.
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