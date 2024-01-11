В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании

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Пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве удалось взять под контроль, сообщили в телеграм-канале МЧС.
«Пожарные МЧС России в Москве успешно ограничили огонь на площади 2000 квадратных метров», — говорится в официальном сообщении.Читайте также:
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Артем Кузьмин