Крупный российский производитель обуви признан банкротом

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом головную структуру крупного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. Об этом пишут РИА Новости.
«Арбитражный суд Москвы по заявлению подмосковного ООО «Стивали» признал банкротом АО «Ральф Рингер», головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer»:— говорится в сообщении.
Соответствующее заявление было подано в июне 2023 года. На данный момент известно, что компания имела долг по аренде помещения у «Стивали» в размере 20 миллионов рублей. При этом со стороны должника регулярно поступали заявлении о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами.
Стоит отметить, что московская прокуратура завела уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурирующая сумма равняется порядка 588 миллионам рублей.
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