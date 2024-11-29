Стало известно, сколько россиян планирую расквитаться с долгами перед Новым годом

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Почти половина россиян (41%) имеют долги перед финансовыми организациями и надеются погасить их до Нового года. Такие данные приводит РБК ссылаясь на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Так, 41% опрошенных заявили, что имеют различные долги, которые они планируют закрыть до Нового года. Из них у 25% есть задолженности по кредиткам, а у 23% взяты потребительские кредиты. При этом у 19% респондентов имеются долги по займам, у 17% — по автокредиту. 12% не погасили ипотеку, а 4% должны родственникам или друзьям.
31% россиян хотят погасить свои долги за счет подработки. Они планируют в декабре брать больше смен или найти дополнительный источник дохода. При этом 13% опрошенных рассчитывают на годовую премию, 14% решили потратить на закрытие долгов кешбэк или проценты от вкладов и инвестиций. Еще 12% россиян надеются выплатить долги за счет жесткой экономии.
Подрабатывать в основном планируют россияне в возрасте от 25 до 40 лет, при этом на годовую премию чаще надеются люди от 35 до 45 лет. Жители России старше 50 лет не планирует предпринимать каких-либо действий для закрытия долгов.
В опросе приняли участие три тысячи совершеннолетних россиян из городов-миллионников.
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31% россиян хотят погасить свои долги за счет подработки. Они планируют в декабре брать больше смен или найти дополнительный источник дохода. При этом 13% опрошенных рассчитывают на годовую премию, 14% решили потратить на закрытие долгов кешбэк или проценты от вкладов и инвестиций. Еще 12% россиян надеются выплатить долги за счет жесткой экономии.
Подрабатывать в основном планируют россияне в возрасте от 25 до 40 лет, при этом на годовую премию чаще надеются люди от 35 до 45 лет. Жители России старше 50 лет не планирует предпринимать каких-либо действий для закрытия долгов.
В опросе приняли участие три тысячи совершеннолетних россиян из городов-миллионников.
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Элина Позднякова